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Bolu'da terör örgütü propagandasından 5 kişi adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü...

Bolu'da terör örgütü propagandasından 5 kişi adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen Pazartesi günü düzenlediği operasyonda, aralarında üniversite öğrencileri ile esnafın bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital cihazlara incelenmek üzere el konuldu. Sosyal medya hesaplarında terör örgütleri PKK, PYD, YPG propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilerden F.S. ve H.Y. emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. M.K., D.K., R.D.Ö., D.K. ve Ş.C. ise adliyeye sevk edildi.

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