Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

Bolu'da terör operasyonu:13 gözaltı

BOLU'da bölücü terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda 13 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda belirlenen 8 adrese eş zamanlı...

Bolu'da terör operasyonu:13 gözaltı
BOLU'da bölücü terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda 13 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 13 öğrenci gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çeşitli belge ve dökümanlara el konuldu. Öğrencilerin sosyal medyadan terör örgütü propagandası gibi çeşitli bölücü terör örgütü faaliyetlerinde bulunduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55