Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
Son Dakika
Bolu'da tarihi eser operasyonu
BOLU'da, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ile 1 kraliçe mezar taşı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser taşındığı ihbarı...
GÜVENLİK 22.12.2019, 12:25
BOLU'da, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ile 1 kraliçe mezar taşı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, Dörtdivan mevkiinde aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ve yine Bizans dönemine ait kraliçe mezar taşı ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, Dörtdivan mevkiinde aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ve yine Bizans dönemine ait kraliçe mezar taşı ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|22
|10. Adana Demirspor
|16
|21
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Boluspor
|16
|12
|16. Osmanlıspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|17
|26
|8. M. United
|17
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Valencia
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Granada
|18
|24
|11. Osasuna
|17
|23
|12. Levante
|17
|23
|13. Real Betis
|17
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10