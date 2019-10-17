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Bolu'da şüpheli paketten çöp çıktı
BOLU'da, bir çöp konteynerine atılan kutu, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Kutudan çöp çıktı. Öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak'taki bir çöp konteynerindeki kutuyu gören çevre sakinleri,...
GÜVENLİK 17.10.2019, 15:12
BOLU'da, bir çöp konteynerine atılan kutu, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Kutudan çöp çıktı.
Öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak'taki bir çöp konteynerindeki kutuyu gören çevre sakinleri, şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanının çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen vatandaşları uzaklaştırmak için polis yoğun çaba harcadı. Fünye ile patlatılan kutudan çöp çıktı. Vatandaşlar polisi alkışladı.
Bir süre sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak'taki bir çöp konteynerindeki kutuyu gören çevre sakinleri, şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanının çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen vatandaşları uzaklaştırmak için polis yoğun çaba harcadı. Fünye ile patlatılan kutudan çöp çıktı. Vatandaşlar polisi alkışladı.
Bir süre sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
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