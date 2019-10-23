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Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktı -YENİDEN
BOLU'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı. Kentin en...
GÜVENLİK 23.10.2019, 05:16
BOLU'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
Kentin en işlek meydanı olan Demokrasi Meydanı'nda, akşam saatlerinde, bir banktaki sırt çantasını görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanı, çantaya sinyal kesici jammer ile yaklaşıp fünyeyi bağladı. Bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlatırken, çevredekiler çalışmayı merakla izledi. İçinden defter kitap çıkan çantanın patlamasınından sonra çevredekiler ne olduğuna bakmak için yanına gitti. Patlama sırasında çıkan ses ise bazı kişileri korkuttu.
Kentin en işlek meydanı olan Demokrasi Meydanı'nda, akşam saatlerinde, bir banktaki sırt çantasını görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanı, çantaya sinyal kesici jammer ile yaklaşıp fünyeyi bağladı. Bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlatırken, çevredekiler çalışmayı merakla izledi. İçinden defter kitap çıkan çantanın patlamasınından sonra çevredekiler ne olduğuna bakmak için yanına gitti. Patlama sırasında çıkan ses ise bazı kişileri korkuttu.
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