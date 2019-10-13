Son Dakika
Bolu'da samanlıkta çıkan yangın, ahır, odunluk ve eve sıçradı
BOLU'da, İsmail Özmen'e ait samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yerinde toplanan bir grup köylü çalışmaları endişeyle...
GÜVENLİK 13.10.2019, 17:29
BOLU'da, İsmail Özmen'e ait samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yerinde toplanan bir grup köylü çalışmaları endişeyle izledi.
Yangın, saat 16.00 sıralarında, Çaygökpınar köyünde çıktı. Eşi ve 3 torunuyla birlikte yaşayan İsmail Özmen'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. İtfaiyenin müdahalesine yardım eden köylüler, evdeki eşyaların bir kısmını yanmamaları için dışarı çıkardı. Bu sırada çevrede toplanan çoğunluğu çocuk ve kadın olan bir grup ise söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, ev, samanlık, odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi. Köylüler, müdahalenin ardından itfaiye ekiplerine ayran ikram etti.
Yangın, saat 16.00 sıralarında, Çaygökpınar köyünde çıktı. Eşi ve 3 torunuyla birlikte yaşayan İsmail Özmen'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. İtfaiyenin müdahalesine yardım eden köylüler, evdeki eşyaların bir kısmını yanmamaları için dışarı çıkardı. Bu sırada çevrede toplanan çoğunluğu çocuk ve kadın olan bir grup ise söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, ev, samanlık, odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi. Köylüler, müdahalenin ardından itfaiye ekiplerine ayran ikram etti.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2