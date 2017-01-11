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Bolu'da PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da PKK terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Bolu'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet...

Bolu'da PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da PKK terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.
Bolu'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Polis Özel Harekat Timi desteğiyle dün ve önceki gün gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 üniversite öğrencisi ve 3 esnaf gözaltına alındı.
Emniyette 16 şüpheliden 12'si, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen delil niteliği taşıyan belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi.

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