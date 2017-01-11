Bolu'da PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si savcılık sorguları, 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.Ö. ve N.Ç. adlı öğrenciler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si savcılık sorguları, 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.Ö. ve N.Ç. adlı öğrenciler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 Ocak 2017 Çarşamba 19:23
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si savcılık sorguları, 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.Ö. ve N.Ç. adlı öğrenciler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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