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Bolu'da otomobil takla attı; 2 yaralı

BOLU, () - BOLU'da D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp orta refüje çarparak takla atan otomobilde iki kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu'dan...

Bolu'da otomobil takla attı; 2 yaralı

BOLU, () - BOLU'da D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp orta refüje çarparak takla atan otomobilde iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu'dan İstanbul yönüne giden Muhammet S yönetimindeki 14 EY 403 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen araçta  sürücü Muhammet S. ile yanında bulunan eşi S.S. yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar olay yerine gelen 112  ambulanslarıyla kaldırıldıkları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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