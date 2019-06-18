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Bolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-100 karayolunda gece saatlerinde dereye uçan otomobildeki 3 kişi, aracın kapıları açılmayınca boğuldu. Sabah saatlerinde fark edilen otomobilden 3 kişinin cesedi çıkarıldı. D-100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne...

Bolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü
BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-100 karayolunda gece saatlerinde dereye uçan otomobildeki 3 kişi, aracın kapıları açılmayınca boğuldu. Sabah saatlerinde fark edilen otomobilden 3 kişinin cesedi çıkarıldı.
D-100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne seyir halinde olan Murat Deniz (26) yönetimindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, saat 03.30 sıralarında kontrolden çıkarak Aktaş köyü mevkiinde yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı sabah saatlerinde bölgede denetim yapan karayolları ekipleri fark etti. Durum AFAD, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Dereye giren AFAD ekipleri, sulara gömülmüş ters haldeki otomobilin içinde bulunan 3 kişinin boğulduğunu belirledi. Araç, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde araçta yaşamını yitirenlerin sürücü Murat Deniz, Atilla Holat (51) ve Güllüşan Holat (73) olduğu belirlendi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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