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Bolu'da organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

BOLU'da polis, suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamasında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye...

Bolu'da organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
BOLU'da polis, suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamasında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma', '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet', 'kasten yaralama', 'tefecilik' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de saat 07.00'da eş zamanlı operasyon başlattı. 9 ev ve işyerine baskın yapan ekipler, suç örgütü lideri S.B. ile E.T., E.G., F.Y., E.B., G.Ç, F.K., M.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde de geniş çaplı arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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