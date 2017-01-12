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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- BOLU'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çaydurt Kavşağı kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 58 yaşındaki...

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- BOLU'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çaydurt Kavşağı kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 58 yaşındaki Cengiz Dankal yönetimindeki 14 KJ 757 plakalı otomobil ile kavşaktan TEM bağlantı yoluna dönüş yapan 33 yaşındaki Zeynep Ezgi Gürle yönetimindeki 35 JM 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Dankal'ın yanındaki eşi 56 yaşındaki Öznur Dankal hafif yaralandı. Öznur Dankal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
KENDİSİNE ELDİVEN VEREN KİŞİYİ ARADI
Kaza sonrası şoka giren Zeynep Ezgi Gürle'yi diğer aracın sürücüsü Cengiz Dankal, sakinleştirmeye çalıştı. Dankal, havanın soğuk olması nedeniyle elleri üşüyen Gürle'ye eldiven verdi. Bindirildiği polis otosunda sakinleştirilmeye çalışılan Gürle, "Biri bana eldivenlerini vermişti, o nerede?" diyerek eldivenlerin sahibini aradı.
Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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