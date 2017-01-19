Bolu'da HDP İl Başkanı'na tahliye

BOLU'da, geçen 5 Nisan'da polisin ev baskınında ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 sanığın yargılandığı davada, tek tutuklu olan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın tahliye edildi.Polis Özel Harekat ekiplerinin Paşaköy Mahallesi'ndeki apartman dairesine yaptığı baskında, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı teröristler Serdar Kayaardı ve Ömer Bayram, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Evde 2 tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 4 el yapımı patlayıcı, 4.5 kilo C4 plastik patlayıcı, 2 intihar yeleği, değişik sayıda mühimmat ve mermi ele geçirildi.Olayın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 8 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süre sonra HDP İl Başkanı Özgür Günaydın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.8 öğrenci ve HDP İl Başkanı Özgür Günaydın hakkında, 'teröristlere yardım ve yataklık yapmak', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı açılan davalar, daha sonra birleştirildi. Geçen celsede tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. 9 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık Özgür Günaydın hakim karşısına çıktı. Duruşmaya diğer sanıklar katılmadı.İfade veren Özgür Günaydın, adalete güvendiğini ifade ederek mahkemenin kararına saygı duyacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Özgür Günaydın'ın tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf değiştirme ihtimalini gözönünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi. Özgür Günaydın'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirerek duruşma ertelendi.

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