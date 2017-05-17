Bolu'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Zonguldak'tan Mengen yönüne giden 52 yaşındaki Tahir Tokaç yönetimindeki 13 BE 964 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsü kavşakta kırmızı ışıkta geçince şehir merkezine giden Bahabir Özmetin'in kullandığı 34 DSS 1051 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan ticari aracın sürücüsü Tahir Tokaç ağır yaralandı. Yaralı sürücü Mengen Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi ardından Bolu'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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