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Bolu'da gümrük kaçağı şemsiye ve gözlük ele geçirildi
TEM yolunun Bolu geçişinde, polis ekiplerince durdurulan kargo aracında yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri 537 bin TL olan 1200 gözlük ile 1900 şemsiye ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...
GÜVENLİK 11.10.2019, 17:09
TEM yolunun Bolu geçişinde, polis ekiplerince durdurulan kargo aracında yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri 537 bin TL olan 1200 gözlük ile 1900 şemsiye ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden kargo aracında gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, plakasını belirlediği kargo aracını TEM yolunun Bolu geçişinde durdurdu. Kargo aracında yapılan aramada, 1200 gözlük ve 1900 şemsiye buldu. Ekipler, incelemede ürünlerin gümrük kaçağı olduğunu tespit etti. Piyasa değeri 537 bin TL olduğu belirlenen gözlük ve şemsiyelere el konuldu.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden kargo aracında gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, plakasını belirlediği kargo aracını TEM yolunun Bolu geçişinde durdurdu. Kargo aracında yapılan aramada, 1200 gözlük ve 1900 şemsiye buldu. Ekipler, incelemede ürünlerin gümrük kaçağı olduğunu tespit etti. Piyasa değeri 537 bin TL olduğu belirlenen gözlük ve şemsiyelere el konuldu.
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