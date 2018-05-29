Bolu'da FETÖ'ün çatı yapılanması davasında 79 sanığa hapis cezası

BOLU'da, 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY'nin çatı yapılanmasına yönelik davada, 79 sanık hakkında toplam 540 yıl hapis cezası verilirken, 34 sanık ise beraat etti. Duruşmalarda ölen bir kişinin davası düşerken, 3 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına, 2 sanığın ise davasının dosyadan ayrılmasına kararı verildi.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılandığı dava, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda görüldü. Duruşmada, avukatların ve sanıkların son savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Seyfi Han tarafından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, FETÖ/PDY örgütünün Bolu'daki çatı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan 79'u hakkında en düşüğü 1 yıl 10 ay, en yükseği 10 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere hapis cezaları verdi. Ceza alan sanıklardan 8'i hükümle birlikte tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ünün de kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme 34 sanığın beraatine, 3 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Daha önceki duruşmalardan birinde kalp krizi geçirerek ölen Şentürk Çoban hakkındaki dava düşürülürken, 2 sanık için ise davalarının dosyadan ayrılması yönünde karar verildi.

Kararın ardından, haklarında beraat ve tahliye kararı çıkan sanıkların yakınları büyük sevinç yaşarken, hapis cezasına çarptırılanların yakınları gözyaşı döktü.



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