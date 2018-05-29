Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6...
Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında Türkiye 49'uncu
Türki pasaportunun değer sıralaması
Bakan Soylu: Yepyeni bir sisteme adım atacağız
'Artık dağa çıkmak yok'
Flaşş haber... Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi

Bolu'da FETÖ'ün çatı yapılanması davasında 79 sanığa hapis cezası

BOLU'da, 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY'nin çatı yapılanmasına yönelik davada, 79 sanık hakkında toplam 540 yıl hapis cezası verilirken, 34 sanık ise beraat etti. Duruşmalarda ölen bir kişinin davası düşerken,...

Bolu'da FETÖ'ün çatı yapılanması davasında 79 sanığa hapis cezası
BOLU'da, 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY'nin çatı yapılanmasına yönelik davada, 79 sanık hakkında toplam 540 yıl hapis cezası verilirken, 34 sanık ise beraat etti. Duruşmalarda ölen bir kişinin davası düşerken, 3 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına, 2 sanığın ise davasının dosyadan ayrılmasına kararı verildi.
Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılandığı dava, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda görüldü. Duruşmada, avukatların ve sanıkların son savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Seyfi Han tarafından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, FETÖ/PDY örgütünün Bolu'daki çatı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan 79'u hakkında en düşüğü 1 yıl 10 ay, en yükseği 10 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere hapis cezaları verdi. Ceza alan sanıklardan 8'i hükümle birlikte tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ünün de kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme 34 sanığın beraatine, 3 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Daha önceki duruşmalardan birinde kalp krizi geçirerek ölen Şentürk Çoban hakkındaki dava düşürülürken, 2 sanık için ise davalarının dosyadan ayrılması yönünde karar verildi.
Kararın ardından, haklarında beraat ve tahliye kararı çıkan sanıkların yakınları büyük sevinç yaşarken, hapis cezasına çarptırılanların yakınları gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325