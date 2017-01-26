Bolu'da FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, örgüt üyelerinin kullandığı haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, önceki gün gece saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Bursa, Malatya, İstanbul, Sakarya, Kütahya, Adana ve Osmaniye'de düzenlenen baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorguları tamamlanan 11 polis ile 2 öğretmen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.



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