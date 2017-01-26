Bolu'da FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyede (2)

12 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 14 kişiden aralarında 2. Sınıf emniyet müdürü E.G.'nin de bulunduğu 8'i polis 12 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 KİŞİ TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen 14 kişiden aralarında 2. Sınıf emniyet müdürü E.G.'nin de bulunduğu 8'i polis 12 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
26 Ocak 2017 Perşembe 23:52
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 14 kişiden aralarında 2. Sınıf emniyet müdürü E.G.'nin de bulunduğu 8'i polis 12 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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