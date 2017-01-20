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Bolu'da FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden 9'u polis 22 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada,...

Bolu'da FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden 9'u polis 22 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bolu, Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Polis, memur, akademisyen, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün iki grup halinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra tutuklanma talebiyle gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'üncü sınıf emniyet müdürleri H.K., Z.Ü., emniyet amiri M.Ç., komiser yardımcıları M.Y., E.T., polis memurları S.S., D.Ç., M.S., C.S., ile H.D., N.D., S.Y., E.F.T., M.Ş.E., N.G., M.S., M.A., H.T., Ö.Ö., H.Ş., S.Ç., T.A. tutuklandı. Şüphelilerden komiser yardımcısı C.Ö., polis memurları E.K., M.B., H.S., A.F.T., otobüs şoförü B.T. ile T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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