Bolu'da FETÖ soruşturmasında 14 tutuklama

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 kişiden 14'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından Bolu, İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Bolu'nun Mudurnu ilçesi eski belediye başkanı Metin S. ile eski emniyet müdürü Ertuğrul B. ve eşinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Özlem H., Turan E, İlyas T., Mevlüt K., İsmail İ, Yusuf Ziya A., Kahraman U., Sadi Y., eski emniyet müdürü Ertuğrul B., eşi Canan B., M.Ali Y., Ceren K., Şeyma T. ile Onur K. tutuklandı. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında Mudurnu Belediyesi eski başkanı Metin S'nin de bulunduğu 4 kişi ise savcılık sorguları ardından serbest bırakıldı.

