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Bolu'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kasamında Mudurnu İlçesi eski belediye başkanı Metin S.'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 19...

Bolu'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kasamında Mudurnu İlçesi eski belediye başkanı Metin S.'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 2004- 2009 yılları arasında Mudurnu Belediye Başkanı olarak görev yapan Metin S.'nin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı evrak ve dökümanlara el konuldu. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


 

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