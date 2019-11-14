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Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede (2)
3 KİŞİ TUTUKLANDI Bolu merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişiden Serdar Ö., Nail K. ve Nurettin K. tutuklanıp cezaevine...
GÜVENLİK 14.11.2019, 20:28
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişiden Serdar Ö., Nail K. ve Nurettin K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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