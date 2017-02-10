Bolu'da FETÖ'nün dernek ablası tutuklandı

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte bağlı dernekler ile bir ilçenin 'ablası' olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ü.N.Ç. tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Ü.N.Ç., Kocaeli'de bir yakınının evinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.N.Ç., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ü.N.Ç.'nin, örgüte bağlı dernekler ile bir ilçenin ablası olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürüldü.

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında kentte şu ana kadar 292 kişi tutuklanırken, 280 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 30 kişinin ise arandığı bildirildi.

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