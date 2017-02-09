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Bolu'da FETÖ'nün dernek ablası adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ'nün derneklerden sorumlu ablası olduğu ileri sürülen Ü.N.C. adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada...

Bolu'da FETÖ'nün dernek ablası adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ'nün derneklerden sorumlu ablası olduğu ileri sürülen Ü.N.C. adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Ü.N.C., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli'de bir yakının evinde saklanırken gözaltına alındı. Bolu'da özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan ve örgütün derneklerden sorumlusu ablası olduğu ileri sürülen Ü.N.C.'nin emniyette sorgusu tamamlandı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen Ü.N.C., hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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