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Bolu'da FETÖ'den 2 kişi adliyede

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Teğmen E.Ç. ile H.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı...

Bolu'da FETÖ'den 2 kişi adliyede

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Teğmen E.Ç. ile H.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan Teğmen E.Ç. İstanbul, H.T. ise Karabük'te polis ekipleri tarafından yakalandı. Kentte örgütün eğitim kurumlarının bağlı olduğu şirkette çalışan ve 'abla' olduğu ileri sürülen H.T. ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Teğmen E.Ç., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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