Bolu'da FETÖ'den 11 avukat adliyede (2)

HEPSİ SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HEPSİ SERBEST KALDI Adliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28 Aralık 2016 Çarşamba 16:17
HEPSİ SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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