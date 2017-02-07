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Bolu'da FETÖ'den 10 tutuklama

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Bolu...

Bolu'da FETÖ'den 10 tutuklama

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 kişiden 17'si Bolu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkemenin sonunda aralarında doktor, akademisyen, araştırma görevlisi, özel güvenlik personeli, üniversite öğrencisi ve hizmetlinin bulunduğu şüphelilerden Y.T., F.M., E.S., G.B., E.S., Y.Y., F.Ş., S.A., M.B. ve B.H. tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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