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Bolu'da etil alkol operasyonu
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya düzenlenen operasyonda 709 litre etil alkol ve 621 adet içki aroması ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
GÜVENLİK 04.10.2019, 11:14
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya düzenlenen operasyonda 709 litre etil alkol ve 621 adet içki aroması ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçesindeki bazı tekel bayilerinde etil alkol ve içki aroması satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Polis ekipleri 5 kişiye ait 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 709 litre etil alkol, 621 adet içki aroması ve bidon içerisinde 2,5 litre viski ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçesindeki bazı tekel bayilerinde etil alkol ve içki aroması satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Polis ekipleri 5 kişiye ait 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 709 litre etil alkol, 621 adet içki aroması ve bidon içerisinde 2,5 litre viski ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
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