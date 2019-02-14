Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Bolu'da durdurulan otomobilde platin ve cıva ele geçirildi

BOLU'da, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 375 bin 94 TL değerinde platin ve 64,35 gram cıva ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Sabri Gürbüz (57) tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Bolu'da durdurulan otomobilde platin ve cıva ele geçirildi
BOLU'da, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 375 bin 94 TL değerinde platin ve 64,35 gram cıva ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Sabri Gürbüz (57) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama kapsamında durdurdukları otomobilde sürücü Sabri Gürbüz ve yanındaki C.G. (56) ile H.A.'nın (48) hareketlerinden şüphelendi. Şüpheliler araçtan indirildi, üzerleri ve otomobil arandı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri 375 bin 94 TL olduğu belirlenen platin ile 64,35 gram cıva ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerden H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sabri Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328