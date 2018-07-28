 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Bolu'da düğünde kavga: 8 yaralı

BOLU'da, düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polis birbirine saldıran onlarca kişiyi biber gazı sıkarak dağıttı. Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'nda bulunan düğün...

Bolu'da düğünde kavga: 8 yaralı
BOLU'da, düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polis birbirine saldıran onlarca kişiyi biber gazı sıkarak dağıttı.
Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'nda bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün yapan aile bireyleri arasında düğüne gelen misafirlerle ilgilenilmediği gerekçesiyle kavga çıktı. Büyüyen kavga nedeniyle onlarca kişi tekme, tokat ve taşlarla birbirine girdi. Olayda, iki taraftan da toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis, olayları biber gazı sıkarak yatıştırırdı. Taşla ve darp sonucu yaralanan A.Ö., M.D., D.K., İ.K., Ş.Ö., E.Ö., F.K., Z.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın üzüntüsü ile fenalık geçirenlere ise 112 Acil ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaralıların yakınları hastane bahçesini doldururken, toplanan kalabalık polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar