Bolu'da DEAŞ operasyonu

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın DEAŞ üyesi olduğunu belirledi. Takibe alınan Qasım Ahmet A., kentin en işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın DEAŞ üyesi olduğunu belirledi. Takibe alınan Qasım Ahmet A., kentin en işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.