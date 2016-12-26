Bolu'da avukatlara FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Mutlu YUCA / BOLU, () - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i avukat, 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 kişinin ev ve işyerlerine baskın yaptı. 11'i avukat 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında bulunan bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan avukatlar arasında AK Partili belediye meclis üyesi V.B.'nin de bulunduğu belirtildi. 13 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.