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Bolu'da, 9 organize suç örgütü şüphelisi adliyede

BOLU, () - BOLU'da, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 'suç...

Bolu'da, 9 organize suç örgütü şüphelisi adliyede

BOLU, () - BOLU'da, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma', '6136 sayılı yasaya muhalefet', 'kasten yaralama', 'tefecilik' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma günü saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 ev ve iş yerine baskın yapan ekipler, suç örgütü lideri S.B. ile E.T., E.G., F.Y., E.B., G.Ç., F.K., M.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. Ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

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