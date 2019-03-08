Bolu'da 9 kablo hırsızlığı şüphelisi adliyede

BOLU'daki 8 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ve Yeniçağa ilçelerine bağlı 8 köyde 2017 ve 2018 yıllarında yapılan kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler iki ilçeden çalınan kabloların 4 otomobille Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçesine götürülerek hurdacılara satıldığını tespit etti. Çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan G.G. ve A.Ç. ile birlikte 13 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarla 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.G. ve L.E. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ç., S.U., M.K., E.D., S.A., E.K., B.T., T.Ç. ve H.B. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mengen Adliyesi'ne sevk edildi.



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