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Bolu'da, 4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası

BOLU'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Sedat K. (32), delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu...

Bolu'da, 4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası
BOLU'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Sedat K. (32), delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.
İddiaya göre; Sedat K., salı günü Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu. Ahıra giren anne, Sedat K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Sedat K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.

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