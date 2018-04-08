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Bolu'da 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

BOLU’da, aralarında 10 aylık bebeğin de bulunduğu aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Çaydurt Mahallesi’nde oturan Ferhat Evci (28) uyandığında evini dumanların kapladığını gördü....

Bolu'da 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi
BOLU’da, aralarında 10 aylık bebeğin de bulunduğu aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Çaydurt Mahallesi’nde oturan Ferhat Evci (28) uyandığında evini dumanların kapladığını gördü. Ferhat Evci, evde uyuyan eşi Ebru, annesi Fatma ve 10 aylık oğlu Muhammed Eren Evci’yi uyandırarak evden çıkardı. İhbar üzerine eve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ferhat, Fatma, Ebru ve Muhammed Eren Evci’nin sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edildi. Aile bireyleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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