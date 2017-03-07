Bolu'da 30 FETÖ şüphelisi adliyede

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, Bolu, İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun ve Düzce'de operasyon yaptı. Aralarında Bolu'nun Mudurnu ilçesi eski Belediye Başkanı Metin S. ile emekli emniyet müdürü Ertuğrul B. ve eşi ile işadamları, esnafın bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Emekli emniyet müdürü Ertuğrul B. ve eşi ile birlikte 9 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 30 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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