Bolu'da 17 FETÖ şüphelisi adliyede

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 kişinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Polis ekiplerinin Bolu ile birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonlarda 20 kişiden 17'si gözaltına alındı. Aralarında doktor, akademisyen, araştırma görevlisi, özel güvenlik personeli, üniversite öğrencisi ve hizmetlinin bulunduğu şüphelilerin emniyette işlemleri tamamlandı. 17 kişi, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



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