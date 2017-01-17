Bolu'da 10 askeri personele FETÖ iddianamesi

BOLU'da, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 10 askeri personel hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



FETÖ'nün darbe girişimininin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, darbe girişiminde adı Bolu ve Düzce Sıkı Yönetim Komutanı olarak geçen Bolu 2'nci Komando Tuayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak tutuklandı. 3 tutuklu komutan ile aynı soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G., Üsteğmenler M.G., B.C., İ.A., V.S., Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü. hakkında 70 sayfa iddianame hazırlandı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamade sanıklar için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'sliahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.