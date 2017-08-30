Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş dosyasını yine ağır ceza mahkemesine gönderdi

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyasını usüle uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti. 'Terör örgütü kurma, yönetme',...

Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş dosyasını yine ağır ceza mahkemesine gönderdi
ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyasını usüle uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti.
'Terör örgütü kurma, yönetme', 'Örgüt propagandası', 'Suç ve suçluyu övme' iddialarıyla geçen yıl 3 Kasım'da tutuklanan ve hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın yargılanmasına başlanamadı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Diyarbakır'da çıkan olaylarda öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının dosyasının Demirtaş davası ile birleştirilemeyeceğini belirterek, gerekçesini BAM'a gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşmazlık başvurusunun 'Usulen tamamlanmadığını' bildirerek dosyayı ilgili mahkemele iade etti. Bölge Adliye Mahkemesi, ağır ceza mahkemesi üyelerinin imzasını taşıyan başvuruda sadece sadece mahkeme başkanının imzası bulunması gerektiğini belirterek, dosyayı iade ettiği belirtildi.
Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı yargılayacak mahkemenin halen bulunamadığını ve dosyanın mahkemeler arasında gidip geldiğini söyledi. Avukat Karaman, "Müvekilimi yargılacak mahkeme ortada olmadığı için duruşma günü verilemiyor. Müvekilimin 2 aydan fazla süredir dosyası üzerinde tutukluluk incelemesi yapılamıyor. Yani sayın Demirtaş 2 aydan fazla süredir bir mahkemenin tutukluluk kararı olmadan cezaevinde tutuluyor" dedi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314