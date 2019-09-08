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Boğulma tehlikesi geçiren Rumen turist kurtarılamadı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Romanyalı Moise Ghica (69) tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Romanya’dan Alanya’ya tatile gelen Moise Ghica isimli turist dün akşam Damlataş...
GÜVENLİK 08.09.2019, 11:44
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Romanyalı Moise Ghica (69) tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Romanya’dan Alanya’ya tatile gelen Moise Ghica isimli turist dün akşam Damlataş Mahallesi'ndeki sahil şeridinden denize girdi. Bir süre yüzen Ghica daha sonra suda çırpınmaya başlayınca durumu görenler yüzerek Moise Ghica'ya ulaştı ve kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Moise Ghica ambulansla götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Moise Ghica'nın cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Romanya’dan Alanya’ya tatile gelen Moise Ghica isimli turist dün akşam Damlataş Mahallesi'ndeki sahil şeridinden denize girdi. Bir süre yüzen Ghica daha sonra suda çırpınmaya başlayınca durumu görenler yüzerek Moise Ghica'ya ulaştı ve kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Moise Ghica ambulansla götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Moise Ghica'nın cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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