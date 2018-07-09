Boğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam savaşı veriyor (2)

HASTANEDE ÖLDÜ
Samsun'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Tunahan Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
HASTANEDE ÖLDÜ
HASTANEDE ÖLDÜ Samsun'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Tunahan Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:47
HASTANEDE ÖLDÜ
Samsun'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Tunahan Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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