Boğulma tehlikesi geçirdi, deniz polisi kurtardı

SAMSUN'da, serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Omar Rahhal (53), akıntıya kapıldı. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Rahhal, hastanede tedaviye alındı.Atakum ilçesindeki Denizevleri sahilinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Omar Rahhal, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Rahhal'ın kaybolması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Rahhal'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Omar Rahhal, suda baygın halde bulundu. Kıyıya çıkarılan Rahhal, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI