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Boğulma tehlikesi atlatıp, hastaneye kaldırılan turist kurtarılamadı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, tatil yaptığı 5 yıldızlı bir otelin plajında dün denize girerek boğulma tehlikesi atlatan Alman Elena Ruff (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’ndeki 5...

Boğulma tehlikesi atlatıp, hastaneye kaldırılan turist kurtarılamadı
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, tatil yaptığı 5 yıldızlı bir otelin plajında dün denize girerek boğulma tehlikesi atlatan Alman Elena Ruff (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Alman Elena Ruff, dün öğle saatlerinde denize girdi. Yüzmeye başlayan kadın turist bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden tatilciler yüzerek yanına gittikleri kadını kıyıya çıkardı.
Otel yetkililerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Elena Ruff tedaviye alındı. Elena Ruff, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Elena Ruff’un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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