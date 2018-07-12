Boğulan polis memurunun cenazesi Ankara'ya uğurlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Ekrem Taşar'ın (27) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ekrem Taşar, 6 Temmuz'da, oturduğu sitedeki yüzme havuzuna girdi. Boğulma tehlikesi geçirip sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Taşar, tüm müdahalelere rağmen, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini bugün sabahın erken saatlerinde kaybetti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene genç polis memurunun acılı ailesi, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve şube müdürleri ile mesai arkadaşları katıldı. Buradaki törenin ardından Taşar'ın cenazesi, karayoluyla ailesinin yaşadığı Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi. Taşar'ın tabutu İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve polis müdürlerince taşınırken, Mersin'in ilk görev yeri olduğu ve kendisinin de bekar olduğu öğrenildi.



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