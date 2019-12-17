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Boğazını keserek intihar girişiminde bulundu
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), ()-MERSİN'in Tarsus ilçesinde bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Kadir Ç., hastaneye kaldırıldı. Şehit Mustafa Mahallesi Yarenlik Alanı'nda dün gece saatlerinde Kadir Ç., bıçakla boğazını...
GÜVENLİK 17.12.2019, 08:05
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), ()-MERSİN'in Tarsus ilçesinde bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Kadir Ç., hastaneye kaldırıldı.
Şehit Mustafa Mahallesi Yarenlik Alanı'nda dün gece saatlerinde Kadir Ç., bıçakla boğazını kesti. Kadir Ç. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Kadir Ç., gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Kadir Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, Kadir Ç.'nin intihar girişiminin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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