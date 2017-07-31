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Boğazında çiğ et kalan kadın öldü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 69 yaşındaki Nafize Mutlu'nun boğazına takılan çiğ et nedeniyle nefes alamayarak yaşamını yitirdiği...

Boğazında çiğ et kalan kadın öldü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 69 yaşındaki Nafize Mutlu'nun boğazına takılan çiğ et nedeniyle nefes alamayarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, Nafize Mutlu evinde birden rahatsızlandı. Nafize Mutlu, yakınlarınca Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, öldü.
Olaya müdahale eden doktorların, nefes alamayan kadının boğazından kavurmalık olarak hazırlanmış kuşbaşı büyüklüğünde çiğ et çıkardıkları öğrenildi. Nafize Mutlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

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