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Boğazına demir çubuk saplanan Hande, yaşama tutunamadı

Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı inşaat duvarındaki demirin, ön camdan girerek boğazına saplandığı 24 yaşındaki Hande Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanedeki 8 günlük...

Boğazına demir çubuk saplanan Hande, yaşama tutunamadı

Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı inşaat duvarındaki demirin, ön camdan girerek boğazına saplandığı 24 yaşındaki Hande Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
7 Mayıs Pazar günü Pancarlı Mahallesi 6'ncı Cadde üzerinde meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak inşaatta çarpmış ve bu sırada duvardaki 6 metre uzunluğunda demir çubuk, aracın ön tarafındaki Hande Karaoğlu'nun boğazına saplanmıştı.
İtfaiyenin müdahalesi sonrasında demir çubuk kesilerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlu, yoğun bakım ünitesindeki 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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