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Boğayı tüfekle başında vuran şüpheli serbest bırakıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kesime götürülürken kaçan boğayı başından tüfekle vuran Serkan Ç. polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Siverek'te kasaplık yapan Serkan Ç., satın aldığı boğayı dün...

Boğayı tüfekle başında vuran şüpheli serbest bırakıldı
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kesime götürülürken kaçan boğayı başından tüfekle vuran Serkan Ç. polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Siverek'te kasaplık yapan Serkan Ç., satın aldığı boğayı dün sabah kesime götürmek istedi. Ancak boğa, Saraykent Mahallesi'ndeki kesimhaneye yaklaşıldığı sırada kaçtı. Serkan Ç. ile beraberindekiler, boğayı kovalamaya başladı. Kovalamacayı hafif ticari araçla sürdüren Serkan Ç. bir türlü yakalayamadığı boğayı, 36 Nolu Sokak'ta tüfek ile başından vurdu. Yaralı halde yığılan boğayı sokak ortasında kesip, olay yerinden ayrıldı.
Boğanın kaçma ve vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin haberlere konu olması üzerine harekete geçen polis Serkan Ç.'yi gözaltına aldı. Boğayı vurduğu tüfeğe el konulan Serkan Ç. hakkında 'genel güvenliği tehlikeye atmak', 'meskun mahalde silah sıkmak' ve 'hayvana eziyet' suçlarından işlem yapıldı. Polis tarafından ifadesi alınan Serkan Ç., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

​FOTOĞRAFLI

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