ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Bodrumlu turizmci, Küba'da gözaltına alındı

BODRUM'da otel ve tur acentesi sahibi olan Oktay B. (45) iş bağlantısı için gittiği Küba'da geçen 7 Nisan'da, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oktay B.'nin Türkiye'deki avukatını arayıp, yardım istediği öğrenildi. Bodrum...

Bodrumlu turizmci, Küba'da gözaltına alındı
BODRUM'da otel ve tur acentesi sahibi olan Oktay B. (45) iş bağlantısı için gittiği Küba'da geçen 7 Nisan'da, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oktay B.'nin Türkiye'deki avukatını arayıp, yardım istediği öğrenildi.
Bodrum Bitez Mahallesi'nde otel ve tur acentesi işleten, düzenlediği Küba'nın kültürünü tanıtan etkinliklerle tanınan turizmci Oktay B., geçen ocak ayında, iş bağlantıları için bu ülkeye gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde, Kübalı sanatçıların sahne almasını sağlamasıyla bilinen Oktay B., geçen 7 Nisan'da Küba'nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist de gönderip, vize işlemleri için de yardımcı olan Oktay B.'nin insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı ileri sürüldü. Bekar olan Oktay B.'nin Türkiye'deki avukatını arayıp, yardım istediği öğrenildi.
Oktay B.'nin sahibi olduğu otelin müdürü Ersun Şahin, olayı duyunca şaşırdıklarını belirtip, "Mutlaka bir yanlışlık olmalı. Böyle saçma bir suçlama olamaz. Oktay B., bırakın insan kaçakçılığını, Türkiye'de kaçak çalıştırılan Kübalılar'ın haklarını savunan, onlar için mücadele eden biridir. Onun bu tutumunu herkes bilir. Biz de şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Burada annesi, babası ve diğer aile fertleri perişan durumda. Herhangi bir net suçlama da olmadığını öğrendik. Ancak Küba'da şu anda çok zor şartlar altında tutulduğunu biliyoruz. Ulaşabildiğimiz milletvekilleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314